Andere Länder, andere Vorschriften: Wer mit dem Auto im europäischen Ausland unterwegs ist, muss sich nicht nur auf andere Verkehrsregeln einstellen, sondern auch Dinge an Bord haben, die nicht unbedingt zur Standardausrüstung zählen. Im Idealfall macht man sich vor Reisestart schlau, welche Gegenstände vorgeschrieben sind. Die Automobilclubs informieren über entsprechende Besonderheiten und Vorschriften. Hier eine Auswahl.

A wie Alkoholtester

Französisches "Laissez-faire" beim Thema Alkohol am Steuer? Das war einmal. Seit 2012 gilt im Nachbarland die Vorschrift, dass nach französischer Norm zertifizierte Alkoholtestgeräte an Bord sein müssen. Solche Tester kann man zu Beispiel vor Ort in Apotheken oder in Autobahnraststätten kaufen. Autofahrer sollen mit dieser Vorschrift animiert werden, vor Fahrantritt ihren Alkoholstatus zu überprüfen, um gegebenenfalls auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Kurios: Hat man keinen Test dabei, wird das nicht mit einem Bußgeld geahndet. Anders sieht es in Frankreich aus, wenn man ohne eine gültige Umweltplakette unterwegs ist. Das kostet rund 70 Euro. Unter der Adresse https://www.certificat-air.gouv.fr/de/ lässt sich die Plakette von Deutschland aus beantragen. Das sollte man rechtzeitig vor Urlaubsbeginn erledigen. Bis die nur in Frankreich gültige Plakette im heimischen Briefkasten liegt, vergehen schon einmal zwei Wochen.

E wie Ersatzlampen oder -Reifen

Für die Fahrt nach Kroatien gehören Ersatzlampen an Bord, und zwar für die Leuchten, bei denen man noch selbst die Leuchtmittel tauschen kann, wie etwa bei Brems- und Blinkerleuchten. Wer mit Xenon- oder LED-Leuchten unterwegs ist, benötigt für diese keinen Ersatz. In Kroatien, Slowakei, Spanien und Tschechien muss ein Ersatzreifen oder ein Reifen-Reparaturset oder -spray vorhanden sein.

F wie Feuerlöscher

In Griechenland und in der Türkei ist ein Feuerlöscher im Fahrzeug vorgeschrieben. Für die Reise nach Ungarn wird ein solches Utensil empfohlen.

V wie Verbandkasten

Das Vorhandensein eines Verbandkastens ist fast überall Pflicht. Ausnahmen machen Frankreich, Italien und Spanien. Trotzdem ist aber sinnig, den kleinen Erste-Hilfe-Kasten immer mitzuführen.

W wie Warndreieck und Warnwesten

Ein Warndreieck an Bord zu haben, ist in Europa Standard. Manche Länder wie Spanien schreiben die Mitnahme von zwei davon vor. In Kroatien und Slowenien benötigen Urlaubsreisende etwa mit einem Caravan zwei Warndreiecke. Beim Thema Warnwesten unterscheiden viele Länder zwischen einer Mitführ- und Tragepflicht. Nicht immer ist das Tragen zum Beispiel beim Aussteigen nach einem Unfall verpflichtend, das Vorhandensein im Fahrzeug aber schon. Auf der sicheren Seite sind Urlauber, wenn sie für jeden Fahrzeuginsassen eine Warnweste mitführen und diese auch bei einer Panne anziehen.

Ü wie Übrigens

Wer sich im Ausland einen Mietwagen nimmt, sollte darauf achten, dass bei Übernahme des Fahrzeugs alle landesspezifisch vorgeschriebenen Utensilien vorhanden sind. Der Fahrzeugmieter wird bei einer Verkehrskontrolle für fehlende haftbar gemacht.