Das Prinzip der nachträglich heruntergeladenen Funktionalität ist seit Jahren aus der Kamerabranche und in vergleichbarer Form auch von Software bekannt. Die Fahrzeughersteller haben den Download von Funktionen und Diensten als neues Geschäftsmodell entdeckt, unter anderem betreiben auch Mercedes und Porsche ähnliche Online-Shops. Für den Kunden hat das Angebot laut Audi den Vorteil größerer Bequemlichkeit und Flexibilität haben. Dazu trägt auch der mit 1 Euro sehr günstige Schnupper-Tarif bei, der eine Funktion einmalig für einen Monat frei schaltete. Verfügbar ist der Download-Content für die E-Tron-Modelle sowie die Baureihen A4, A5, A6, A7, Q5, Q7 und Q8.

Die Preise orientieren sich laut Audi an denen auf der klassischen Preisliste. Die adaptive Matrix-Funktion für die LED-Scheinwerfer etwa kosten für ein halbes Jahr rund 109 Euro (alle Preise netto) und für drei Jahre rund 588 Euro. Wer sie für immer behalten will, zahlt die rund 1.126 Euro, die sie auch in der Erstausstattung kosten würden. Buchung und Bezahlung erfolgen über die App oder das Web-Portal MyAudi. Aufgespielt werden die Funktionen auf das Fahrzeug dann über eine Mobilfunkverbindung. Die nötige Hardware ist bereits ab Werk vorhanden, wird vom Hersteller aber erst nach dem Kauf frei geschaltet.

Das Extra wird dabei nicht unbedingt gekauft, sondern in der Regel zeitweise gemietet. Dafür stehen verschiedene Laufzeiten zur Verfügung, angefangen bei einem Schnupper-Monat über mehrere Monate, die typischen drei Leasingjahre bis hin zum kompletten Fahrzeugleben. Die Funktionen bleiben innerhalb dieser Zeitspanne auch bei einem Weiterverkauf des Fahrzeugs aktiv.

Für Audi -Modelle lassen sich ab sofort Extras online herunterladen. Der Automobilhersteller hat seinen "Functions on Demand"-Shop geöffnet, in dem Nutzer neuerer Pkw-Typen beispielsweise besseres Licht, ein leistungsfähigeres Navigationssystem oder eine umfangreichere Handy-Vernetzung für ihr Auto frei schalten können.

