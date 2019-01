Schaden- und Risikiomanagement ist Auto Fleet Control nicht genug. Nun will das Hamburger Unternehmen auch Mobilitätsdienstleistungen anbieten. Dazu wurde die AFC Mobility GmbH gegründet, seit Januar 2019 von Michael Strohmaier geleitet. Der war zuvor in verschiedenen Positionen in der Automobilwirtschaft tätig, zuletzt zehn Jahre als Verkaufs- und Centerleiter bei Jaguar Land Rover. Mit derMobilitätssparte will AFC individuelle, maßgeschneiderte Lösungen für Flotten anbieten, beispielsweise Langzeitmiete.

Who is Who Pkw