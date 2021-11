Führungswechsel in Deutschland

"Wir freuen uns, mit Marco Keil einen exzellenten Branchenkenner und erfahrenen Vertriebsprofi gewonnen zu haben", sagt Matthias Heußner, Geschäftsführer von AFC. "Wir sind uns sicher, dass er mit seinem umfassenden Know-How unser Team und unser Geschäft voranbringen wird", so Heußner weiter.

Der Schaden- und Risikomanager Auto Fleet Control (AFC) ergänzt sein Vertriebsteam um den Senior Sales Manager Marco Keil. Seit 1. November 2021 ist er in dieser Position für AFC tätig. Er verantwortet im Team von Marco Heistermann das Neukundengeschäft. Gemeinsam mit dem restlichen Vertriebsteam fokussiert sich Keil auf mittlere bis große Fuhrparks sowie auf Mobilitätsanbieter. Zuletzt war der 45-jährige bei der DKV Euro Service tätig und kann auf lange Branchenerfahrung zurückblicken. Unter anderem baute er als Vertriebsleiter das Geschäft bei Novofleet mit auf.

