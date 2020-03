DAT beteiligt sich an High Mobility

DAT beteiligt sich an High Mobility DAT steigt bei Telematik-Start-up ein

Die augenblickliche Situation wird uns viele neue Erkenntnisse darüber bringen, welche Auswirkungen ein solcher Extrem-Fall auf eingefahrene Verhaltensmuster hat. Darum soll es beim AUTO MOTOR UND SPORT Kongress im Herbst 2020 gehen“, so Birgit Priemer, Chefredakteurin Auto Motor und Sport. Für die i-Mobility Rallye wird ebenfalls ein neuer Termin gesucht.

Dieses Verbot betrifft auch die i-Mobility Rallye für Fahrzeuge mit alternativem Antrieb, die am 17. April 2020 ebenfalls mit Start und Ziel auf dem Gelände der Messe stattfinden sollte. Die Motor Presse Stuttgart als Veranstalter von Kongress und Rallye plant daher in enger Abstimmung mit den Behörden, der Landesmesse Stuttgart und allen Partnern eine Verlegung der beiden Veranstaltungen. Der Auto Motor und Sport-Kongress soll nun im Herbst 2020 stattfinden. Die inhaltlichen Schwerpunkte bleiben erhalten und werden um das aktuelle Thema "Corona – die Auswirkungen auf die Automobilindustrie und die Organisation von Mobilität“ erweitert.

Der Auto Motor und Sport-Kongress kann am ursprünglich geplanten Datum, dem 2. April 2020, nicht stattfinden. Durch eine Allgemeinverfügung der zuständigen Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen sind auf Anraten des zuständigen Gesundheitsamts des Landkreises Esslingen a.N. alle Veranstaltungen auf dem Gelände der Landesmesse Stuttgart zunächst bis zum 30. April 2020 untersagt.

Der Auto Motor und Sport-Kongress kann nicht wie ursprünglich geplant am 2. April stattfinden. Der Termin wird in den Herbst verschoben. Die für April geplante i-Mobility-Rallye ist ebenfalls betroffen.

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw