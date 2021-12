Firmenwagenprivileg in Deutschland

Über das Internet bietet Toyota Kinto Flex bereits seit Mitte 2020 an. Die Marke folgt damit einem branchenweiten Trend: Kunden müssen Autos nicht mehr kaufen oder langfristig leasen, sondern können ihre Fahrzeuge in einer Art Abo-Modell mit auf Wunsch sehr kurzen Laufzeiten nutzen. Die monatliche Gebühr deckt dabei bis auf den Kraftstoff alle Kosten ab.

Toyota bietet Auto-Abos nun auch über seine Händler an. Bislang gab es das „Kinto Flex“ genannten Full-Service-Kurzzeitleasing lediglich online. Durch das Buchen vor Ort sollen Kunden nun auch eine persönliche Beratung und eine individuelle Bedarfsanalyse erhalten können. Zunächst ist die Dienstleistung bei ausgewählten Händlern verfügbar, künftig soll das Angebot in Deutschland flächendeckend sein.

Yaris & Co auf Zeit mieten: Toyota erweitert das Auto Abo Kinto Flex.

