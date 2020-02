Die im Bau befindliche A 7 wird ab der neuen Donaubrücke in Linz, auf dem Linzer Westring sowie bis Urfahr von der Maut befreit. Von München kommend ist die A 1 vom Grenzübergang Walserberg bis Salzburg-Nord frei. Reisende Richtung Felbertauerntunnel können jetzt die A 12 vom Grenzübergang Kiefersfelden bis Kufstein-Süd kostenlos nutzen. Von Memmingen/Ulm aus umfährt man Bregenz jetzt über die A 14 durch den Pfändertunnel und weiter bis Hohenems mit direktem Anschluss in die Schweiz.

Autobahnmaut in Österreich Ohne Pickerl einreisen

Kostenloser Newsletter

E-Mobilität Testdrives

Who is Who Pkw