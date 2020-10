Was beachten bei Winterreifen?

Betroffen sind vornehmlich ältere Fahrzeuge wie Opel Astra oder VW Polo. Als Grund für das wachsende Interesse der Diebe wird der stark gestiegene Preis für das Edelmetall Platin genannt. Vor allem von Seiten der Autoindustrie ist die Nachfrage nach diesem Rohstoff gestiegen, weil immer strengere Abgasvorschriften auch nach besserer Abgasreinigung mit Hilfe des hochreaktiven Metalls verlangen. Wird ein alter Kat recycelt, kann das dabei gewonnene Platin wieder an die Autohersteller verkauft werden.

Auch wenn sie absolut als eher unspektakulär erscheinen mögen, zeigen jetzt veröffentlichte Zahlen des ADAC einen doch beunruhigenden Trend: Die Zahl der Katalysator-Diebstähle in Deutschland nimmt rasant zu. Demnach hat der Automobilclub anhand aktueller Auswertungen seiner Straßenwacht allein in den ersten neun Monaten des Jahres 240 Kat-Klaus gezählt. 2017 waren es noch 38 Fälle, vergangenes Jahr 169. Wobei die Dunkelziffer deutlich höher liegen dürfte.

Während der Diebstahl von Autoradios als aussterbendes Verbrechen gilt, avanciert ein anderes Pkw-Bauteil zu Langfingers Liebling: der Katalysator beziehungsweise das in ihm lagernde Platin.

