Wieviel Hersteller an Neuwagen verdienen

Autohersteller Wieviel Hersteller an Neuwagen verdienen

Wieviel Hersteller an Neuwagen verdienen

Folgerichtig empfehlen die Berliner ihre Telematik-Lösung, um Diebstahl zu verhindern oder aufzudecken. "Zahlreiche Kfz-Versicherungen gewähren einen Rabatt auf den Versicherungsbeitrag, falls der Halter digitale Systeme zur Kontrolle von Diebstahl oder Missbrauch einsetzt", sagt dazu Vimcar-Vertriebsleiter Steffen Teske. Immerhin knapp die Hälfte aller Elektrohandwerks-Betriebe nutzt bereits ein System zur Diebstahlsicherung. Geeignet sind Systeme, die den Standort der Fahrzeuge jederzeit an die Fuhrpark-Zentrale melden können.

Dabei nutzten viele Betriebe Firmenwagen, um die betrieblichen Nebenkosten niedrig zu halten - sprich, es werden überwiegend Funktionsfahrzeuge eingesetzt. Drei Viertel der Betriebe schränken die Fahrzeugnutzung für ihre Mitarbeiter ein, stellen das Dienstauto also nicht für private Fahrten der Mitarbeiter zur Verfügung. 62 Prozent würden die Einhaltung gern über ein automatisches Kontroll- un Benachrichtigungssystem kontrollieren. Hier dürfte sich auch der Grund für die Umfrage verbergen: Vimcar wollte wohl sein Marktpotenzial abklopfen.

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw