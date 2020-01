SUV-Trend hält an

SUV-Trend hält an Allradanteil sinkt

SUV-Trend hält an

Silber beziehungsweise Grau dominierten auch 2019 die Farbkarte der Neuwagen in Deutschland. Laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) waren 1,09 Millionen Pkw in diesem Ton lackiert. Das entspricht einem Anteil von 30,3 Prozent.

E-Mobilität Testdrives

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw