Elektroautos in Deutschland

Elektroautos in Deutschland Die Million ist geknackt

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten kompakten SUV

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021 Die beliebtesten Midsize-SUV

Top 10 Bestseller in Firmenflotten

Top Ten Bestseller in Firmenflotten 2021

Neuwagen bleiben knapp. Noch verfügbare Modelle sind gefragt und entsprechend teuer: Denn Preisnachlässe gewähren die Hersteller aktuell kaum, wie sich aus der aktuellen Auflage des Rabatt-Indizes des Center Automotive Research (CAR) in Duisburg ergibt. Konnten die Hersteller die Nachfrage im ersten Halbjahr noch aus Lagerbeständen decken, sind diese nach Einschätzung der Experten mittlerweile erschöpft. Nachschub fehlt, solange die Chipkrise andauert.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021