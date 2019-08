Für Autokäufer ist die Nutzung des Internets unverzichtbar. Das hat eine Auswertung der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) ergeben. 81 Prozent der Kaufwilligen nutzen das Netz für Recherche von Angebot und Preisen. Dabei informierten sich die Interessenten auch auf Neuwagen-Portalen. Gut ein Viertel derjenigen, die diese Dienste in ihren Kaufprozess miteinbeziehen, unterschrieben auch einen Kaufvertrag. Im Schnitt wird fast jede achte Neuwagenbestellung übers Internet geordert.

Immer mehr Hersteller bieten ihre Autos auch online zum Kauf an. Früher diente das Netz zur Informationsbeschaffung, inzwischen werden hier selbst Autos gekauft, wie der DAT-Report zeigt.

