Top 10 Bestseller in Firmenflotten Die beliebtesten Maxivans

Laut den Marktbeobachtern von Dataforce sollte die Fahrzeugproduktion in der ersten Jahreshälfte leicht anziehen und ein stärkeres Wachstum im zweiten Halbjahr ermöglichen. Rund 12,6 Millionen Neuzulassungen erwarten die Analysten für Europa. Im Vergleich zu 2021 wäre das eine Steigerung um 8,9 Prozent. Der Privatmarkt werde sich dabei etwas stärker entwickeln als die gewerblichen Neuzulassungen. Zwar erwartet Dataforce bei Firmenwagen ein deutlicheres Wachstum, Autovermieter, Hersteller und Handel werden aber weiterhin nur eingeschränkt beliefert werden können.

Dataforce wagt eine Prognose fürs Autojahr 2022. Danach dürfen sich die Hersteller auf ein gutes Geschäft vor allem in der zweiten Jahreshälfte freuen.

