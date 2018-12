Was Sie über E-Call wissen sollten

Mit Hilfe von Bewegungssensoren und der Erkennungstechnik eines schlüssellosen Zugangssystems kann das Fahrzeug den Fahrer identifizieren und entsprechend eine automatische Öffnung der Fahrertür veranlassen. Alternativ ist auch ein Öffnen per Gestensteuerung oder Knopfdruck denkbar. Dank Radarsensoren kann die Tür Hindernisse identifizieren. Sollte ein Laternenpfahl im Weg sein, wird der Öffnungsvorgang automatisch gestoppt. Hat der Fahrer das Auto geentert, kann er über einen Knopf im Dachhimmel den Schließvorgang aktivieren. Außerdem erlaubt die Mobility Door ein automatisches Schließen und Verriegeln nach Verlassen des Fahrzeugs.

Jaguar Land Rover hat eine automatisch öffnende und schließende Fahrertür entwickelt. Die Mobility Door getaufte Technik soll unter anderem behinderten Menschen den Ein- und Ausstieg erleichtern, ist aber auch grundsätzlich als besondere Komfortoption denkbar. Bisher gibt es lediglich einen Prototypen, ob das System in Serie geht, ist noch ungewiss.

