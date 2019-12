Eckstein rechnet damit, dass automatisierter Shuttleverkehr im öffentlichen Nahverkehr deutlich früher kommen wird als das automatisierte Auto für den Individualverkehr. Binnen zehn Jahren sei mit selbstfahrenden Shuttles zu rechnen. Der Schritt würde bei Bus und Bahn auch die Personalkosten drastisch senken, zu niedrigeren Fahrtkosten führen und wäre ein großer Treiber für mehr Akzeptanz. Nur so sei sicherzustellen, dass man das Potenzial dieser Technologie ausschöpfen könne.

Den ÖPNV wünscht sich die Mehrheit der Bevölkerung der Studie zufolge nicht unbemannt. Mehr als zwei Drittel (68%) der Befragten sprechen sich gegen einen fahrerlosen Nahverkehr aus. Besonders skeptisch sind hier Personen über 60 Jahre. Lutz Eckstein, Vorsitzender der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik, geht allerdings davon aus, dass "mittelfristig jemand in einer Leitwarte wie ein Flugzeuglotse für vielleicht zehn autonome Fahrzeuge zuständig sein wird."

Demnach gehen lediglich 42 Prozent der Befragten davon aus, dass sich der CO2-Ausstoß durch selbstfahrende Autos verringern lasse. Und 61 Prozent sind der Meinung, dass sich so nur in geringem bis sehr geringem Maße Kraftstoff einsparen lasse. Im Gegensatz dazu gehen Experten davon aus, dass Einsparungen von 15 Prozent möglich sind.

Who is Who Pkw