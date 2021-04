Autonomer Minibus in Hamburg

Autonomer Minibus in Hamburg Nur keine Hektik

Das automatisierte Parken der Zukunft soll auch außerhalb speziell ausgestatteter Parkhäuser möglich sein. Zulieferer ZF entwickelt aktuell das nach eigenen Angaben weltweit erste System, das beim Rangieren und Suchen ausschließlich die Sensorik des Fahrzeugs nutzt. Kamera, Ultraschall- und Radar-Sensoren erstellen dazu ein zentimetergenaues Abbild der Umgebung. Premiere feiert die „Visual SimultaneousLocalization and Mapping“ genannte Technologie nun auf der Auto Shanghai (bis 28. April). Einen Zeitpunkt für die Marktreife nennt das Unternehmen nicht.

Die ersten automatisierten Parkhäuser sind bereit im Testbetrieb. ZF will sie nun überflüssig machen.

