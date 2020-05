Nach dem bereits diverse Messetermine – darunter die IFAT 2020 und The Tire Cologne 2020 – verschoben wurden, ist nun auch die Automechanika 2020 in Frankfurt der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Veranstalter ist der neue Termin der Automechanika vom 14. – 18. September 2021. An den geplanten Weiterbildungsmaßnahmen will der Veranstalter allerdings festhalten. Für den Herbst 2020 ist nach Angaben der Messegesellschaft Frankfurt geplant, eine Online-Veranstaltungsreihe für Kfz-Profis zu starten.

Messe Frankfurt folgt dem Wunsch der Austeller

Dazu Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt: „Die Gesundheit aller Teilnehmer der Veranstaltung, ob Aussteller oder Besucher, hat für uns höchste Priorität. Angesichts der Tatsache, dass die Pandemie sich in Wellen über den Globus bewegt und in einigen Ländern die Pandemie erst im Sommer ihren Höhepunkt erreichen wird, bin ich sicher, dass die Verschiebung der Automechanika in den September 2021 die richtige Entscheidung ist." Laut Braun habe man in den vergangenen zwei Wochen mit Kunden, Partnern und unterstützenden Verbänden intensive Gespräche geführt. Mit dem neuen Termin entspreche die Messe Frankfurt dem Wunsch der Kunden.

Mit der Verschiebung wechselt die Veranstaltung, die im Turnus von zwei Jahren stattfindet, in ein ungerades Jahr. Die Veranstalter bleiben zuversichtlich. Man werde die Möglichkeiten nutzen, die sich durch die Verschiebung bieten und werde nächstes Jahr das 50-jährige Jubiläum der Automechanika mit einer erfolgreichen Veranstaltung gebührend feiern.