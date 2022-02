* L3-Monats-Preis 14,50 Euro für das firmenauto Digitalabo Basic - Miniabo (in Deutschland).

Früher war sie ein belächeltes Randthema, heute ist sie ein strategisches Muss: Nachhaltigkeit wird für Unternehmen immer wichtiger. Dabei geht es nicht allein um Umweltschutz, sondern auch um Effizienz, Image und zufriedenere Mitarbeiter. "Mit dem richtigen Ansatz wird Nachhaltigkeit zum Differenzierungsfaktor werden", glaubt Sebastian Tschödrich, Marktanalyst der Managementberatung Capgemini. Das gilt auch für die Gestaltung der Fuhrparks. Immer mehr Unternehmen legen für ihre Dienstwagen CO2-Grenzen fest. Das erschwert Flottenmanagern und Dienstwagenberechtigten natürlich die Auswahl. Dabei geht es längst nicht mehr nur um niedrigere Verbräuche und geringere Emissionen im Betrieb. Mit der Vielfalt der Antriebstechnologien nimmt die Well-to-Wheel-Debatte den gesamten Lebenszyklus eines Autos in den Blick. Das tun auch die Autohersteller.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings