Schon seit 2018 können Besucher des Museums die Technik im Einsatz beobachten, aus Sicherheitsgründen war bislang jedoch ein Mensch im Auto, der im Notfall eingreifen konnte. Nach der behördlichen Zulassung ist das nun nicht mehr nötig, das Parksystem ist künftig ohne Fahrer in Betrieb. Zunächst bleibt die Zahl der teilnehmenden Testfahrzeuge überschaubar, langfristig soll die Technik kommerzialisiert und für jedermann nutzbar werden. Voraussetzung ist die passende Ausrüstung im Fahrzeug. Für diese fehlt bislang allerdings noch die rechtliche Grundlage.

Die Selbstparkfunktion der speziell ausgerüsteten Fahrzeuge wird per Smartphone-App aktiviert, woraufhin sich das Auto selbstständig und Schrittgeschwindigkeit zu einer freien Parklücke bewegt. Die Insassen können sich unterdessen auf den Weg zu ihrem eigentlichen Ziel machen. Geleitet wird das Auto von eigener Sensorik und einer intelligenten Parkhaus-Infrastruktur. Ein Fahrer ist an Bord technisch nicht notwendig.

Bosch und Daimler haben die behördliche Zulassung für ein automatisiertes Parksystem im Parkhaus des Mercedes -Benz Museums in Stuttgart erhalten. Ab sofort darf die Technik dort im Alltagsbetrieb genutzt werden. Weil geeignete Serienfahrzeuge auf absehbare Zeit fehlen, kommen vorerst allerdings nur spezielle Mercedes-Prototypen zum Einsatz.

Bosch und Daimler demonstrieren in Stuttgart seit einem Jahr einen automatisierten Parkservice. Bisher musste ein Sicherheitsfahrer an Bord sein. Nun endlich kommt die behördliche Freigabe für völlige Autonomie.

Autonom durchs Parkhaus Pilotprojekt in Stuttgart

Who is Who Pkw