Das schwedische Start-up Einride hat einen rein elektrisch angetriebenen und autonom fahrenden Elektro-Laster namens T-Pod entwickelt. Bereits im dritten Quartal 2018 will die Supermarktkette Lidl den Lkw in Schweden in einem Pilot-Projekt einsetzen. Der Discounter plant, seine beim Warentransport entstehenden CO2-Emissionen in Zukunft deutlich zu verringern.



Beim T-Pod handelt es sich um einen futuristisch designten Kleinlaster, der auf eine Fahrgastzelle verzichtet. Stattdessen bietet das Fahrzeug die technischen Voraussetzungen, um autonom zu fahren. Dabei wird der T-Pod allerdings noch von einer Zentrale überwacht, von der aus sich das Fahrzeug auch fernsteuern lässt. Als Einsatzgebiet kommen vor allem Überlandstrecken mit geringem Verkehrsaufkommen in Frage. Der rund 7 Meter lange Dreiachser bietet einen üppig dimensionierten Laderaum mit Platz für bis zu 15 Standardpaletten (0,8 x 1,2 Meter). Eine 200-kWh-Batterie soll eine Reichweite von 200 Kilometer ermöglichen.