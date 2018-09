Mit dem Vision Urbanetic hat Daimler zwar die Marschrichtung für die kommenden Jahrzehnte umrissen, doch scheint der Hersteller gar nicht so lange warten zu wollen. Zumindest „Technologieelemente“ des Vision Urbanetic, der In Halle 14/15 auf der IAA zu sehen ist, erprobt Daimler zeitnah beim Chemiekonzern BASF. Erst kürzlich habe BASF am Standort Ludwigshafen die Ridesharing-Technologie ViaVan eingeführt. In den kommenden Jahren soll ein voll vernetztes, elektrisches und autonom fahrendes Shuttle auf dem Werksgelände unterwegs sein. „Ziel unserer umfassenden Kooperation mit BASF ist es, unseren Ridesharing-Service um die autonome Komponente zu erweitern und so die Logistik am Standort Ludwigshafen noch effizienter und für die Mitarbeiter komfortabler zu gestalten“, sagt Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans. Noch im Frühjahr 2019 bringt Daimler ein entsprechendes Fahrzeug auf dem eigenen Werksgelände zum Einsatz. Das hat der Hersteller zum Auftakt der Nutzfahrzeugleitmesse IAA verkündet.