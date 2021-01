Automatisch in die Lücke

Test autonomes Parken Automatisch in die Lücke

Autonomer Minibus in Hamburg

Autonomer Minibus in Hamburg Nur keine Hektik

Die Auswertung per KI ist ebenfalls vorgesehen. Der aus dem Delphi-Konzern hervorgegangene Unternehmen verspricht Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent.

Automobilzulieferer Aptiv hat auf der virtuellen Elektronikmesse CES eine Plattform für die nächste Generation des autonomen Fahrens vorgestellt. Die neue Architektur ist für Fahrzeuge bis Level 3 ausgelegt und erlaubt Software-Updates per Funk. Dank einer modular aufgebauten Plattform ist die Zahl und Art der Sensoren flexibel, integrierbar sind unter anderem Radar, Kameras, Ultraschallsensoren und Lidar für Innen und Außen.

Die CES findet in diesem Jahr nur virtuell statt. Aptiv präsentiert Assistenzsysteme für die Zukunft.

