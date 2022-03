Vorgesehen ist ein dreistufiges Verfahren. Zunächst muss das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eine allgemeine Betriebserlaubnis ausstellen, anschließend kann die Genehmigung für mehrere identische Fahrzeuge in einem festgelegten Betriebsbereich bei der nach Landesrecht zuständigen Behörde beantragt werden. Schließlich erfolgt die eigentliche Straßenzulassung des Kraftfahrzeuges mit autonomer Fahrfunktion durch Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens und Ausfertigung der Fahrzeugpapiere. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.

Deutschland will beim autonomen Fahren eine Führungsrolle einnehmen. Eine neue Verordnung soll dabei helfen.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

firmenauto Fahrtrainings