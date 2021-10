Autonomer Minibus in Hamburg

Auf der ITS World Congress in Hamburg (11. bis 15. Oktober) stellt ZF sein erweitertes Portfolio vor. Es soll eine Art Rundum-Sorglos-Paket für Städte sein und beinhaltet etwa die Erstellung eines Streckenlayouts und dessen Umsetzung. Außerdem berät das Unternehmen bei der Auswahl der Software, um Anbindung der autonomen Fahrzeuge an die Verkehrsinfrastruktur sowie die Kommunikation mit den Passagieren über Apps zu ermöglichen.

Zulieferer ZF bietet zusätzlich zu seinem Angebot an autonomen und elektrischen Shuttlesysteme nun auch Dienstleistungen wie Planung, Realisierung, Betrieb, Wartung und Reparatur von autonomen Personentransportsystemen an.

ZF setzt nicht nur auf Hardware wie autonome Shuttlebusse, sondern bietet Städten nun auch jede Menge Hirnschmalz für die Planung von autonomen Strecken an.

