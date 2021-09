Als dritter Partner neben MOIA und VW -Nutzfahrzeuge ist das Technologieunternehmen Argo AI beteiligt, das die Hard- und Software für das autonome Fahren entwickelt. Bereits Ende dieses Jahres sollen die Straßenzüge des initialen Testgebietes in den Stadtteilen Winterhude, Uhlenhorst und Hohenfelde vermessen werden. Unter anderem geht es um die Lage und Abstände von Ampeln, Radwegen Straßenschildern und weiteren Verkehrszeichen. Anschließend sind Tests zum autonomen Fahren auf Hamburgs Straßen geplant, zunächst aber mit Sicherheitsfahrer. Der öffentliche Betrieb startet dann zur Mitte des Jahrzehnts.

VW will 2025 mit einem autonomen Fahrdienst in Hamburg starten. Anschließend soll das Konzept, bei der der elektrische ID Buzz als Fahrzeug zum Einsatz kommt, international ausgeweitet werden. Geplant ist kein Robotaxi-, sondern ein Ridepooling-Service nach der Art, wie ihn die Konzerntochter MOIA anbietet – bislang aber noch mit menschlichen Fahrern.

