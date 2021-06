E-Bike am E-Auto

E-Bike am E-Auto Stützlast reicht nicht immer

Verkehr an Pfingsten

Verkehr an Pfingsten ADAC warnt vor Stau

Ein Masterplan muss her

Axel Schäfer über Mobilitätswandel Ein Masterplan muss her

Verkehr an Pfingsten

Ein Masterplan muss her

Beim Anmieten eines Autos lohnt ein Preisvergleich. Zwischen dem teuersten und billigsten Tarif sind Unterschiede bis zu 64 Prozent möglich, wie eine Studie des Deutschen Instituts für Servicequalität im Auftrag von ntv ergeben hat. Den maximalen Preisunterschied stellten die Tester bei der Langzeitmiete eines Kompaktklasse-Pkw fest. In absoluten Zahlen lag er über 30 Tage bei 1.184 Euro. Aber auch bei eintägiger Anmietung lag die mögliche Ersparnis bei 20 Prozent.

In Sachen Service sind die meisten deutschen Autovermieter gut aufgestellt. Bei den Preisen lohnt aber ein genauer Vergleich.

Who is Who Pkw

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

firmenauto test drive 2021