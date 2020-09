Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW

Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW Klaus Zellmer löst Jürgen Stackmann ab

Vorstand für Vertrieb, Marketing, After Sales bei VW

Im gleichen Zuge treten die Gründer der Starcar Autovermietung, Tobias Höpfner und Maik Grabow, als Geschäftsführer zurück. Maik Grabow begleitet das Unternehmen als neues Mitglied des Aufsichtsrats in die Zukunft. Tobias Höpfner legt seine Geschäftsführertätigkeit Ende November 2020 nieder und bleibt dem Geschäftszweig der zentralen Fahrzeugbeschaffung mit seiner Erfahrung und Expertise erhalten.

Nima Kalantari wird gemeinsam mit Jens E. Hilgerloh, Markus Hoff und Sören Wohler an der Spitze der Starcar Autovermietung stehen. Der 36jährige trat nach einer Fußballkarriere als Rental Sales Agent in das Unternehmen ein, wurde dann Stationsleiter und Ende 2014 Key Account Manager. Ein Jahr später übernahm er die Projektleitung Vertrieb und wurde im März 2019 Sales Director und damit einhergehend Prokurist. In seiner Position als Director Operations & Sales war der Kölner seit März 2020 tätig,

Kostenloser Newsletter

firmenauto Fahrtrainings

Who is Who Pkw