Mit Jonathan D. Gale und Andrew Flett stehen dem Unternehmen zwei Branchen-Kenner zur Verfügung. Mit ihrem Wissen in den Bereichen SaaS und Flottenmarkt sollen sie als Verwaltungsratsmitglieder das Wachstum von Avrios unterstützen. Thomas Benz, Spezialist für Vertrieb, Automobilindustrie und Sicherheit, übernimmt als SVP Sales die Verantwortung für den internationalen Vertrieb.

Bevor Thomas Benz zu Avrios kam, war er als Country Manager für die Schweiz und Österreich bei Veritas tätig. In seiner Verantwortung lag es, die Veritas-Strategie für das 360-Grad-Datenmanagement in der Multi-Cloud voranzutreiben. Seine ausgeprägte Vertriebserfahrung sammelte er unter anderem als Country Leader für die Schweiz bei Oracle und als Mitgründer von SVOX, einem Anbieter von Speech Technologie für die Automobilindustrie.

Foto: jonathangale Jonathan D. Gale wird neues Verwaltungsratsmitglied bei Avrios.

Jonathan D. Gale ist ein versierter Experte im Bereich Software as a Service. Er war bereits bei drei der bekanntesten SaaS-Anbietern in leitenden Positionen tätig: MessageLabs, Mimecast und NewVoiceMedia. Bei MessageLabs war er verantwortlich für die globale Vertriebs- und Produktstrategie und half dabei, den Umsatz von 10 auf über 150 Millionen Dollar zu steigern. Bei Mimecast zeichnete Jonathan D. Gale als SVP Product verantwortlich für die Markteinführungsstrategie mit einem Volumen von mehreren Milliarden Dollar. Als CEO von NewVoiceMedia entwickelte er den global tätigen Anbieter von Cloud-Technologien zu einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 75 Millionen-Dollar. Im Herbst 2018 wurde NewVoiceMedia an den Business-Cloud-Kommunikationsanbieter Vonage verkauft.

Foto: andrewflett Andrew Flett wird neues Verwaltungsratsmitglied bei Avrios.

Bereits seit mehr als 15 Jahren ist Andrew Flett Verwaltungsratsmitglied und Investor im Markt für Flottenmanagement, beispielsweise bei Fleetmatics, ebenfalls ein SaaS-Anbieter von Flottenmanagement-Lösungen. Flett hat Fleetmatics von 5 Millionen bis 400 Millionen Jahresumsatz begleitet und in der Zeit mit 700.000 Fahrzeugen einen der größten Flotten-Technologieanbieter weltweit mit aufgebaut. Zuvor war er in verschiedenen leitenden Positionen tätig, unter anderem bei CSIdentity und Magnum Semiconductor. Andrew Flett gilt als Private-Equity-Veteran mit ausgeprägter Expertise im Flottenmarkt in den USA und Europa. „Ich schaue mir pro Jahr mehr als 50 Anbieter von Flottentechnologie-Produkten an. Als ich Avrios gesehen habe, war mir sofort klar, dass das Unternehmen den Flottenmarkt von Grund auf neu denkt. Ich freue mich darauf, die beeindruckende Erfolgsgeschichte von Avrios gemeinsam fortzuschreiben“, so Andrew Flett.

"Wir sind stolz darauf, dass diese erfahrenen Persönlichkeiten nun ihre Zeit und Energie in den weiteren Aufbau von Avrios investieren. Bekannt geworden sind wir durch unser junges, hoch motiviertes Team, mit dem wir neue Maßstäbe für Kundenfreundlichkeit im Markt für Fuhrparkmanagement setzen konnten. Dieses Team wird nun von erfahrenen Strategen und Führungskräften beim weiteren Wachstum unterstützt. Wir freuen uns sehr auf die bevorstehende Zeit", so Andreas Brenner, Geschäftsführer und Gründer von Avrios. "Gemeinsam werden wir unser Konzept der ersten echten Plattform für Fuhrparkmanagement weiterentwickeln. Unser Anliegen ist es, unseren Kunden maßgeschneiderte und zukunftsfähige Lösungen für das Mobilitätsmanagement anbieten zu können, die ihnen echten Nutzen bringen. Dabei setzen wir zukünftig verstärkt auf lernende Algorithmen, die die Abläufe im Fuhrparkmanagement automatisieren. Sie werden dazu beitragen, die Fuhrparkprozesse sowie die Fuhrparkstrategien unserer Kunden datengetrieben zu optimieren. So haben wir für diverse Kunden bereits Einsparpotenziale von bis zu 20 Prozent realisiert."