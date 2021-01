Auch Vinzenz Pflanz, bei Sixt verantwortlich für den Vertrieb an Groß- und Gewerbekunden ist von der neuen Kooperation überzeugt: "Für uns war entscheidend, für unsere B2B-Kunden ein attraktives und unkompliziertes Angebot zu etablieren. Mit Avrios als Partner können wir das erreichen. Wir beobachten eine starke Nachfrage von Geschäftskunden nach kurzfristigen Angeboten." Vor allem Mitarbeiter in der Probezeit oder Angestellte, die nur vorübergehend an einem anderen Standort arbeiten, können laut Pflanz von dem Auto-Abo profitieren. Wie bei den Mietwagen seien die bereitgestellten Fahrzeuge nicht älter als ein halbes Jahr. Betrage die Vertragslaufzeit mehr als sechs Monate, erhalte der Fahrer ein neues Auto, so Sixt.

Der Flottenmanagementanbieter Avrios ermöglicht seinen Kunden nun die Buchung über seine Online-Einkaufsplattform, den sogenannten Marketplace. "Flexible Lösungen sind in den Fuhrparks mehr denn je gefragt. Mit der Integration von Sixt+ bieten wir unseren Kunden einen echten Mehrwert, mit dem sie die Beschaffung besser steuern können. Gerade in der aktuellen Situation zögern viele Unternehmen, langfristige Leasingverträge abzuschließen. Mit dem Abo-Modell können sie schnell und direkt reagieren", sagt Andreas Brenner, CEO von Avrios. Zudem erhielten Kunden bei der Buchung über das Avrios-Portal zusätzlich zum gebuchten Kilometerpaket 300 Kilometer monatlich kostenfrei dazu. Nicht aufgebrauchte Kilometer werden für den nächsten Monat gutgeschrieben.

Der Autovermieter und Mobilitätsdienstleister Sixt bietet schon seit einiger Zeit auch Gewerbekunden ein Auto-Abo an. Es funktioniert ähnlich wie eine Langzeitmiete: Mit einem monatlichen Betrag sind alle laufenden Kosten außer dem Sprit bezahlt. Der Vorteil für das Fuhrparkmanagement soll die schnelle Verfügbarkeit von Autos innerhalb von 48 Stunden, die flexible Laufzeit bei jederzeitiger Kündbarkeit und vor allem der geringe Verwaltungsaufwand sein.

