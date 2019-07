Die Auktionsgesellschaft BCA vermarktet jährlich in Europa 1,4 Millionen Fahrzeuge. Nun erweitert Andreas Bank (47) die Geschäftsleitung. Als Director Sales verantwortet er den gesamten Vertrieb bei BCA. Der Manager verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Automobilbranche, davon verbrachte er 15 Jahre im PSA-Konzern. Dort war er in verschiedenen Vertriebs- und Führungspositionen verantwortlich tätig ehe er vor fünf Jahren zu BCA wechselte. Dort war er als Leiter für die Abteilung Dealer, Corporate & Fleet Solutions tätig.

In seiner neuen Aufgabe ist Bank nun ganzheitlich für die Weiterentwicklung des Angebotes und Vertriebs des europäischen Fahrzeugvermarkters zuständig. "Ich freue mich darauf, die bestehenden Kundenbeziehungen weiter auszubauen und neue Kunden begeistern zu können sowie unser Angebot noch gezielter an den Bedürfnissen des Marktes auszurichten", sagt Bank. Er möchte den Ver- und Zukauf auf dem BCA Marktplatz für die Kunden so einfach und schnell wie möglich gestalten.