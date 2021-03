Am 1. April 2021 wird Philipp Berg der neue Mann an der Spitze von BCA Deutschland. Jonas Ramnek, der seit 2017 das Geschäft des europäischen B2B Gebrauchtwagenvermarkters in der DACH-Region leitet, wird sich künftig wieder verstärkt auf Schweden fokussieren. Philipp Berg (46) wechselt vom deutschen Ableger des KFZ-Leasingunternehmens und Fuhrparkmanagement-Anbieters Athlon zu BCA Deutschland.

Berg war in den vergangenen zwölf Jahren in unterschiedlichen Führungspositionen bei verschiedenen namhaften Unternehmen wie ALD Auto Leasing und Daimler Financial Services tätig. Zuletzt leitete er als Commercial Director die Geschicke der Athlon Germany.