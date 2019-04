Wie ZF in China expandiert

Dazu setzen die Koreaner auf große Touch-Displays in der Mittelkonsole und auch im Lenkrad. Während der Bedienung der Lenkrad-Touch-Displays erfährt der Fahrer eine haptische Rückmeldung, das soll die Nutzung erleichtern und Ablenkung vermeiden. Die Informationen werden in einem Kombiinstrument angezeigt, das visuelle 3D-Effekte ermöglicht: Wichtige Informationen werden in der vorderen Ebene angezeigt, wenige bedeutsame rücken in den Hintergrund. Die Lenkradtouchpad-Displays sind frei konfigurierbar.

Hyundai will die Informationen im Fahrzeug für den Fahrer besser sicht- und nutzbar machen und stellt eine Cockpitstudie vor. Die setzt auf 3D-Effekte.

