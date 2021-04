Wolfgang Neumann übernimmt in Deutschland

In ihrer neuen Position als Geschäftsstellenleiterin Sonderkunden soll Amparo Galiñanes García die Angebote der Alphabet im Behörden- und Sonderkundensegment weiter ausbauen. Die Geschäftsstelle Sonderkunden betreut als eine von acht Alphabet Geschäftsstellen deutschlandweit mehr als 9.500 Behörden- und Sonderkunden.

Amparo Galiñanes García ist bereits seit 2016 bei Alphabet Deutschland tätig und war zuletzt für die Steuerung der Vertriebsinnendienstleitung verantwortlich. Sie sorgte unter anderem für den Ausbau der Digitalisierung im Vertrieb. Zudem leitete Amparo Galiñanes García wesentliche Projekte und Initiativen für das Unternehmen – unter anderem als Managerin Customer Centricity. Vor ihrer Zeit bei Alphabet war sie über elf Jahre lang für Telefónica Germany im Einsatz und hatte dort unterschiedliche leitende Positionen in den Bereichen Vertrieb und Prozessmanagement inne.

Personalwechsel im Behörden- und Sonderkundensegment bei Alphabet Fuhrparkmanagement: Ab dem 1. Mai wird Amparo Galiñanes García die Leitung der Geschäftsstelle Sonderkunden übernehmen. Sie folgt damit auf Mathias Kobes, der von nun an die Position des Head of Key Account & Sales Management im Alphabet Headquarter innehat.

