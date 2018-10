Erst vor gut einem Jahr hatte die Luxusmarke ihren ersten und bislang einzigen Selbstzünder ins Programm genommen - an Bord des SUV-Modells Bentayga. Der 435 PS starke Achtzylinder wurde als günstige, sparsame und umweltfreundliche Alternative zu den Benzinern mit zwölf und acht Zylindern beworben.

Nach Porsche verzichtet nun auch Bentley in Europa auf den Dieselmotor. Die britische VW-Tochter werde sich auf Benziner und Hybridantriebe beschränken, zitiert das „Handelsblatt“ einen Unternehmenssprecher. In Märkten wie Russland und Australien bleibt der Diesel aber erhalten.

Gerade einmal seit einem Jahr bietet Bentley Dieselmodelle an. Ab sofort verzichten die Briten wieder auf den Selbstzünder. Zumindest in Europa.

