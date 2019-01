Alternative Antriebe in Flotten

Der Elektro-Kleinwagen Renault Zoe ist mit 6.360 Neuzulassungen das meistverkaufte E-Auto Deutschlands, so die Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) für das Jahr 2018. Mit einigem Abstand folgen auf den Plätzen VW E-Golf (5.743) und Smart Fortwo (4.204). Zu den Top-Fünf gehören außerdem BMW i3 (3.792) und Kia Soul (3.292). Das meistverkaufte E-Auto der Welt, der Nissan Leaf, liegt mit 2.380 Neuzulassungen auf Rang sieben, der amerikanische Bestseller Tesla Model S mit 1.248 Exemplaren auf Rang neun.

