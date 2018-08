Mit 8,6 Millionen Neuzulassungen ist der europäische Pkw-Markt im ersten Halbjahr so stark wie noch nie in diesem Jahrhundert berichtet Jato Dynamics. Einem Plus von insgesamt 2,7 Prozent stehen deutliche Ausreißer von minus 6,7 Prozent (Großbritannien) bis plus 33 Prozent (Rumänien) gegenüber. Deutschland liegt mit einem Zuwachs von 2,9 Prozent im unteren Mittelfeld.

Sortiert man die europäischen Neuzulassungen nach Antrieben, hat der es Diesel weiterhin schwer: minus 17 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2017 und ein Marktanteil von nur noch 37 Prozent. In Deutschland haben Selbstzünder sogar nur noch einen Marktanteil von 32 Prozent. Besser sieht es bei den alternativen Antrieben aus. Hier steigt der Marktanteil auf 5,4 Prozent. Vorreiter ist Norwegen: Dort sind 56 Prozent der Neuzulassungen Elektroautos oder Hybride.

Bei den Segmenten zählen die SUV erneut zu den großen Gewinnern, 2,9 Millionen Stück wurden im ersten Halbjahr neu zugelassen. Vorne liegt der Nissan Qashqai mit rund 135.000 verkauften Exemplaren. Die Marke mit dem größten Marktanteil ist VW mit 990.000 Einheiten (plus 9 Prozent), den größten Zuwachs meldet Jeep (plus 67 Prozent) und die stärksten Rückgänge müssen Fiat sowie Nissan (beide minus 10 Prozent) hinnehmen.

Welche Fahrzeug-Modelle am häufigsten verkauft wurde, zeigt die Bildergalerie der Top 25 Neuzulassungen in Europa.