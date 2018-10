Per Cloud den Fahrzeugpool steuern

Beim Thema WLTP und Abgasnormen vertraute die bhg Autohandelsgruppe auf die Expertise von firmenauto. Wie genau funktioniert der neue Verbrauchszyklus, wie wirkt er sich steuerlich aus und welchen Einfluss hat WLTP auf die Abgasnorm? Diese Fragen beschäftigen derzeit viele Fuhrparkleiter, und die firmenauto-Redaktion konnte sie vor Ort im Audi Forum Neckarsulm beantworten. Der 1,5-stündige Vortrag von Immanuel Schneeberger brachte etwas Licht ins Regel-Wirrwarr rund um den neuen Verbrauchszyklus und aktuelle Abgasnormen. Falls auch Sie noch Fragen zum Thema haben, hilft der beistehende Artikel. Falls es noch offene Fragen gibt, wenden Sie sich gerne an die Redaktion oder kommen Sie zum bundesweiten Treffen des Bundesfuhrparkverbands Mitte November in Weimar. Dort wird das Thema durch die firmenauto-Redaktion noch einmal ausführlich beleuchtet.

Lutz Fischer übernahm den Expertenvortrag zum Datenschutz. In gut anderthalb Stunden stellte er die wichtigsten Aspekte zur Datenschutzgrundverordnung vor und machte die Fuhrparkleiter auf ihre Verantwortlichkeiten für Mitarbeiterdaten aufmerksam. In der Kürze der Zeit könne er aber nicht das ganze Thema umfassend beleuchten, wie Fischer sagte. Daher bietet seine Kanzlei auch ganztägige Schulungen zum Thema an.

