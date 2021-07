So geht es bei Mini weiter

Neben dem Hinterradantrieb zählt auch das größere Platzangebot im Vorderwagen zu den Vorzügen der CLAR-Architektur. So hat im allradgetriebenen M240i ein längs eingebauter, 3,0 Liter großer Reihensechszylinder Raum, der auf 374 PS Leistung und 500 Nm Drehmoment kommt. Alternativ ist zum Marktstart ein 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner mit 184 PS zu haben, der gleich große Diesel mit 48-Volt-Mildhybridtechnik kommt auf 190 PS. Achtgangautomatik ist bei allen Modellen Serie, Allradantrieb gibt es nur im "M Performance"-Modell.

Das Cockpit orientiert sich am Einser.

Anders als die 1er-Modelle und das bereits erhältliche 2er Gran Coupé steht das normale Coupé auf CLAR-Plattform, die auch 3er, 5er und 7er nutzen. Optisch und in Sachen Abmessungen fällt das kleinste Modell der Gruppe aber deutlich kompakter aus – auch wenn es gegenüber dem Vorgänger um zehn Zentimeter auf 4,54 Meter wächst. Auffällig sind das kurze Stufenheck, ausgestellte Kotflügel und die lange Motorhaube mit aufgesetztem Powerdome. Der Nieren-Kühlergrill fällt deutlich kleiner aus als bei anderen neueren Modellen aus München und ist grundsätzlich horizontal statt vertikal ausgerichtet. Das Cockpit-Design und die Innen-Ausstattung orientieren sich weitgehend am 1er, bietet aber unter anderem Sportsitze und Sportlenkrad als Standard. Außerdem kommen höherwertige Materialien und spezielle Zierteile zum Einsatz.

