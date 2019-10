Mit einer viertürigen Coupélimousine ergänzt BMW im nächsten Jahr sein Modellangebot in der frisch erneuerten Kompaktklasse. Premiere feiert das 2er Gran Coupé auf der Los Angeles Auto Show (22. November bis 1. Dezember). Bei den deutschen Händlern steht der Viertürer im März zu Preisen ab 26.850 Euro netto.

Die Technik teilt sich der kommende Konkurrent des Mercedes CLA mit dem neuen 1er. Anders als das ebenfalls angekündigte zweitürige 2er Coupé mit Hinterradantrieb erhält der Viertürer also Frontantrieb. Trotzdem bleiben die typischen BMW-Proportionen mit langer Motorhaube erhalten. An klassischen Coupé-Elementen trägt die 4,53 Meter lange Kompaktlimousine unter anderem rahmenlose Seitenfenster und eine flache Dachlinie, weitere Aufwertungen gegenüber dem Einser gibt es in Form speziell geformter Stäbe im Nieren-Kühlergrill, serienmäßiger LED-Scheinwerfer und weit nach innen gezogener Heckleuchten.

Wie schon beim 1er verspricht BMW auch für den 2er, die prinzipiellen fahrdynamischen Nachteile des Frontantriebs durch spezielle Fahrwerks-Kniffe und -Techniken auszugleichen. So sitzt beispielsweise die Schlupfregelung direkt im Motorsteuergerät statt am weiter entfernten ESP-Steuergerät, was eine schnellere Signalübermittlung ermöglicht. So soll sich das bei angetriebenen Vorderrädern typische Untersteuern in der Kurve begrenzen lassen. Die stärksten Modelle erhalten zudem Allradantrieb, die Sportversion zusätzlich eine mechanische Quersperre. Beim Fahrwerk hat der Kunde die Wahl zwischen der Standard-Abstimmung, einer Sportausführung und einer Variante mit adaptiven Dämpfern.

Foto: BMW BMW nimmt ein Gran Coupé des 2ers ins Programm.

Das Motorenangebot besteht zum Marktstart aus zwei Benzinern und einem Diesel. Im Basismodell arbeitet ein 140 PS starker 1,5-Liter-Dreizylinder (218i), als Selbstzünder steht ein 2,0-Liter-Vierzylinder mit 190 PS parat (220d). Top-Modell ist der M235i mit einem 306 PS starken 2,0-Liter-Vierzylinderbenziner, der Münchner Kompaktfamilie den aus dem alten 1er bekannten Sechszylindermotor ersetzt hat. Die Kraftübertragung übernimmt im 218i ein Sechsgang-Schaltgetriebe, gegen Aufpreis ist ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen zu haben. In den anderen Varianten kommt eine Achtgang-Wandlerautomatik zum Einsatz.

Wichtigster Konkurrent des BMW 2er Gran Coupés ist der jüngst gestartete Mercedes CLA der zweiten Generation, der mit 136 PS starkem Benziner ab 26.450 Euro netto startet. Im weiteren Wettbewerbsumfeld findet sich außerdem die Audi A3 Limousine für 22.440 Euro in der 116 PS starken Basisversion. Im Vergleich zu den beiden Wettbewerbern ist der Golf-Ableger konventioneller positioniert und verzichtet auf Coupé-Elemente sowie die damit verbundenen Aufpreise.