Alle Elektroautos in Deutschland (2021) Preise, Reichweite, Verbrauch E-Autos

Kombiniert ist der Plug-in-Hybrid mit einer 12-kWh-Lithium-Ionen-Batterie. Laut WLTP-Messung kann damit die 3er-Limousine 48 bis 57 Kilometer weit stromern, im Fall des 520e Touring sind es 45 bis 51 Kilometer. Das Laden ist an einer Haushaltsteckdose, Wallbox oder öffentlichen Ladestation möglich. Die maximale Ladeleistung ist allerdings auf 3,7 kW beschränkt. Das Befüllen des Akkus von 0 auf 100 Prozent dauert deshalb laut BMW 3,6 Stunden. Dank einer Unterbringung der Traktionsbatterie unter die Sitzbank verringert sich das Gepäckvolumen der 20e-Versionen marginal.

BMW erweitert sein Antriebsangebot für 3er- und 5er-Reihe um die neue Plug-in-Hybridversion 20e. Sie kombiniert einen 163 PS starken Zweiliter-Benzinmotor mit einer E-Maschine. Im Zusammenspiel stellen beide Aggregate eine Systemleistung von 204 PS und 350 Newtonmeter Drehmoment bereit. Kombiniert ist das Doppelherz grundsätzlich mit Achtgang-Automatik und Heckantrieb, optional kann allein für den 3er Touring auch Allradantrieb bestellt werden. Schnellste Variante ist die 320e Limousine, die in 7,6 Sekunden auf 100 km/h sprinten und maximal 225 km/h schnell fahren kann. Alle Karosserievarianten können im reinen E-Modus 140 km/h erreichen.

