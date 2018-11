Die 12 kWh große Batterie stellt Strom für bis zu 60 Kilometer rein elektrischer Fahrt zur Verfügung – 50 Prozent mehr als beim Vorgänger. Wer allein auf den E-Antrieb setzt, kann maximal 140 km/h schnell fahren, die absolute Höchstgeschwindigkeit liegt bei 230 km/h. Einen Preis nennt BMW noch nicht, das alte Modell kostete mindestens 36.554 Euro (alle Preise netto). Bereits bekannte Motorisierungen beim neuen 3er schlagen im Mittel mit rund 1.680 Euro mehr zu Buche als ihre Vorgänger. Der neue 330e dürfte also um die 38.655 Euro teuer werden.

Zwar ist die Markteinführung des neuen BMW 3er erst für das kommende Jahr angesetzt, einzelne Modelle werden aber bereits vorgestellt. So auch der 330e, die Plug-in-Hybrid-Version der Limousine. Ein Zweiliter-Benziner mit vier Zylindern und Turboaufladung wird hier mit einem E-Antrieb gekoppelt, der im Achtgang-Getriebe des Bayern untergebracht ist. Die Systemleistung beläuft sich auf 252 PS, mit der neuen "XtraBoost"-Funktion stehen kurzzeitig bis zu 291 PS zur Verfügung.

Auch in der kommenden Generation des 3er wird BMW wieder eine Plug-in-Hybrid-Variante anbieten, den 330e.

