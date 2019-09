Ebenfalls ab November steht erstmalig für den 5er ein Laserfernlicht zur Verfügung. Bestellen können es Kunden allerdings ausschließlich für die starke Dieselversion M550d xDrive allein in Kombination mit dem sogenannten Innovationspaket.

Zum Modelljahr 2020 führt BMW für die 5er-Reihe zwei Neuerungen ein. So wird ab November der 190 PS starke Basisdiesel 20d grundsätzlich über 48-Volt-Mild-Hybrid-Technologie verfügen. Der beim Vortrieb unterstützende Startergenerator soll vor allem Effizienzvorteile generieren. Darüber hinaus sorgt die E-Maschine mit einer elektrischen Over-Boost-Funktion für besseres Beschleunigen sowie ein sanfteres Abschalten des Motors bei der Start-Stopp-Funktion. Die Verbrauchsminderung beziffert BMW mit 0,3 Liter. Damit sinkt Normverbrauch der 520d Limousine auf 4,1 bis 4,3 Liter auf 100 Kilometer.

