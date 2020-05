Bereits in der Basisveresion bietet der Alpina D3 S viel Ausstattung. Allerdings startet der Preis erst bei 59.243 Euro netto.

Herzstück des D3 S ist ein Dreiliter-Reihensechszylinder, der 355 PS sowie 730 Newtonmeter bereitstellt. Als Stufenheck benötigt der Zweitonner in Kombination mit einer Achtgang-Automatik und Allradantrieb für den Sprint auf 100 km/h 4,6 Sekunden, maximal sind 273 km/h möglich. Mit 4,8 Sekunden und 270 km/h etwas langsamer ist die um 1.176 Euro teurere Kombiversion Touring. Unter anderem dank Mildhybrid-Technik verbraucht der Diesel im realitätsnahen WLTP-Messzyklus 7,6 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer.

