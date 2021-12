Innen kombiniert das Concept XM ein fahrerorientiertes Cockpit mit einem loungeartigen Innenraum. Braunes Leder in Vintage-Optik, Kupfer und Carbon schlagen eine Brücke zwischen Luxus und Motorsport. Für Extravaganz im Fond sorgt ein skulptural geformter und mit 3D-Prismen beleuchteter Dachhimmel.

Das Konzeptfahrzeug ist zugleich konkreter Ausblick auf ein für Ende 2022 angekündigtes Serienmodell, das BMW exklusiv als M-Fahrzeug und ausschließlich als Plug-in-Hybrid anbieten will. Im Fall des Concept XM spricht BMW von einem V8-Benziner in Kombination mit einem E-Motor. Das Doppelherz soll 750 PS und 1.000 Newtonmeter Drehmoment leisten. Die elektrische Reichweite des Teilzeitstromers wird mit bis zu 80 Kilometer angegeben. Der XM wird damit BMWs erstes M-Modell mit elektrifiziertem Antriebsstrang.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw