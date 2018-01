Schon seit längerer Zeit ist Park Now Bestandteil der Mobilitätsangebote von BMW. Die Marke gehört zu der Park­mobile Group Europa, die bereits seit 2016 zu einhundert Prozent im Besitz von BMW ist.



Nun haben die Bayern ihre seit 2014 bestehende Minderheitsbeteiligung an der Muttergesellschaft Parkmobile LLC aufgestockt und das Unternehmen mit Sitz in Atlanta komplett übernommen. Parkmobile ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter von Parkdienstleistungen in Nordamerika und bietet seinen Service in mehr als 300 US-Städten an. Per App ist so das ticketlose Parken am Straßenrand ebenso möglich wie das Reservieren und Parken in Parkhäusern. Parkmobile bietet digitale Parklösungen in mehr als 1.000 Städten an.