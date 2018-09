BMW und Daimler kooperieren bei Mobilitäts-Dienstleistungen. Die beiden Autohersteller wollen ein gemeinsames Unternehmen mit Sitz in Berlin gründen, das die einschlägigen Angebote beider Parteien bündelt und weiter entwickelt. Beide Konzerne sollen jeweils fünfzig Prozent der Anteile an dem Joint Venture halten, noch steht allerdings die Zustimmung einiger Wettbewerbsbehörden aus.

Unter dem Dach des Gemeinschaftsunternehmen soll künftig neben den Carsharing-Angeboten Car2go und Drive Now auch die einzelnen Mobilitäts-Dienstleistungen der Konzerne zusammengefasst werden, darunter die modalen Reise-Apps Moovel und Reach Now, die jeweiligen Taxi- und Ridesharing-Dienste sowie die E-Mobilitäts-Services. In ihrem Kerngeschäft – der Produktion von Autos – wollen beide Unternehmen jedoch weiterhin als Konkurrenten auftreten.