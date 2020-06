Aktuell orientiert sich die gesamte Branche im Zeichen der Coronakrise hinsichtlich des autonomen Fahrens neu. So verlieren Ridesharing-Anwendungen angesichts einer möglichen Ansteckungsangst an Strahlkraft, wohingegen die autonome Warenlieferung als Geschäftsmodell an Relevanz zu gewinnen scheint. Angesichts des zu erwartenden weltweiten wirtschaftlichen Abschwungs könnte sich auch die Entwicklung autonomer Pkw aus finanziellen Gründen verlangsamen.

Noch kein Jahr ist es her, da haben Daimler und BMW eine Roboterauto-Kooperation gestartet. Nun wird die Zusammenarbeit ausgesetzt.

Kostenloser Newsletter

Who is Who Pkw

E-Mobilität Testdrives