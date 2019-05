Digital in die Zukunft

Ausblick VW Golf 8 2020 Digital in die Zukunft

Digital in die Zukunft

Sparsamster konventioneller Antrieb ist nun ein 2,0-Liter-Diesel mit 116 PS in Kombination mit Frontantrieb und einem Normverbrauch von 4,4 Litern, für die Kraftübertragung stehen ein manuelles Sechsganggetriebe und ein Doppelkupplungsgetriebe mit sieben Gängen zu Wahl. Neuer Top-Diesel ist ein 231 PS starker 2,0-Liter-Vierzylinder, kombiniert mit Allradantrieb und Achtgangautomatik. Darüber hinaus bleibt es bei Diesel- und Benzinern im Leistungsband von 140 PS bis 231 PS (xDrive25i).

Auffälligste äußerliche Änderung ist die modifizierte Front mit großen Nüstern und neuen LED-Scheinwerfern. An den Heckleuchten zeigen eine geänderte Grafik, ins Cockpit ziehen auf Wunsch größere Navigations-Bildschirme ein.

Who is Who Pkw