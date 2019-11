Damit soll das SUV den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 in 6,1 Sekunden absolvieren und maximal 210 km/h erreichen. Dank einer 12-kWh-Batterie an Bord ist rein elektrisches Fahren bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h und mit einer WLTP-Reichweite von 41 bis 46 Kilometer möglich. Die Ladezeit an einer Haushaltssteckdose soll 6 Stunden betragen, an einer Wallbox sind es dreieinhalb Stunden.

Für die ab Frühjahr 2020 verfügbare Plug-in-Hybridversion des BMW X3 verlangen die Münchener rund 47.900 Euro (alle Preise netto). Gegenüber der 184 PS starken Basisversion ist das ein Aufschlag von rund 9.243 Euro. Dafür bietet der xDrive30e zusätzlich zum gleichstarken Benziner der Basisversion noch einen E-Motor mit 109 PS. Die sich daraus ergebende Systemleistung gibt BMW mit 292 PS an.

