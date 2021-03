Fiat hat ein Bonuspunkteprogramm für Fahrer eines elektrisch angetriebenen Fiat 500 aufgelegt. Diese können nun pro gefahrenem Kilometer sogenannte Kiri-Coins sammeln, die sich auf einem speziellen Marktplatz in Waren und Dienstleistungen umtauschen lassen. Bei einer Fahrleistung von beispielsweise 10.000 km pro Jahr in der Stadt wird im Durchschnitt ein Gegenwert von rund 150 Euro gesammelt. Darüber hinaus werden Daten zum Fahrstil gesammelt; die europaweit besten Nutzer erhalten spezielle Angebote und Gutscheine von Partnerfirmen wie Amazon und Netflix.

